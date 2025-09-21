Özge Özpirinçci İtalya'da gözyaşlarına boğuldu

Özge Özpirinçci İtalya'da gözyaşlarına boğuldu
Yayınlanma:
İtalya'da bir programa katılan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar programın tanıtım videosunda yer aldı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya'nın popüler televizyon programı 'Verissimo'ya katıldı. Milano'da gerçekleşen programda, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi anarken duygusal anlar yaşadı.

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan Özpirinçci, ALS hastalığıyla mücadele eden babasının vefatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

ozge-ozpirincci-babasi.jpg

TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

Bu anlar, programın tanıtım videosunda da yer alırken, "Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı" notuyla paylaşıldı.

Söz konusu programın ilerleyen günlerde yayınlanacağı belirtildi.

ozge-ozpirincci-gozyaslari.jpg

Dolandırıcıların yeni hedefi Demet Özdemir!Dolandırıcıların yeni hedefi Demet Özdemir!

EKRANLARA DÖNÜYOR

Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösteren 39 yaşındaki ünlü oyuncu, bu sezon Sakıncalı dizisi ile izleyiciyle buluşacak.

Özpirinçci'nin dizideki partneri ise daha önce İlk ve Son dizisinde birlikte rol aldığı Salih Bademci.

zge-ozpirincci.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

