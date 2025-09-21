Özge Özpirinçci İtalya'da gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya'nın popüler televizyon programı 'Verissimo'ya katıldı. Milano'da gerçekleşen programda, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi anarken duygusal anlar yaşadı.

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan Özpirinçci, ALS hastalığıyla mücadele eden babasının vefatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

Bu anlar, programın tanıtım videosunda da yer alırken, "Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı" notuyla paylaşıldı.

Söz konusu programın ilerleyen günlerde yayınlanacağı belirtildi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösteren 39 yaşındaki ünlü oyuncu, bu sezon Sakıncalı dizisi ile izleyiciyle buluşacak.

Özpirinçci'nin dizideki partneri ise daha önce İlk ve Son dizisinde birlikte rol aldığı Salih Bademci.