Dua Lipa'dan İsrail kararı: Duyar duymaz kovdu!
Yayınlanma:
Filistin'e verdiği destekle tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, menajeri David Levy'nin İsrail yanlısı mektubunu öğrenir öğrenmez yolları ayırırdı.

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu ani ayrılığın arkasındaki neden ise Levy'nin İsrail'e verdiği destek oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, menajer David Levy, Glastonbury Festivali'nin kurucusuna bir mektup gönderdi. Mektubun içeriğinde, festivalde sahne alması planlanan ve Filistin destekçisi olarak bilinen İrlandalı rap grubu Kneecap'in sahneye çıkmasının engellenmesi talep ediliyordu.

dua-lipa-menajer.webp

"FİLİSTİN YANLISI BİR DURUŞA SAHİP"

Menajerin bu mektubu kamuoyuna sızdırılınca, Dua Lipa hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Daily Mail'e konuşan Dua Lipa'ya yakın bir kaynak, şarkıcının tavrını net bir şekilde dile getirdi:

"Dua, Filistin yanlısı bir duruşa sahip. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Dua, onu Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu, gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu."

dua-lipa-11zon.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

