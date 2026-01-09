Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu firmanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisi hakkında sürekli para odaklı haberler yapılması ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Ben hiçbir zaman para için hareket etmedim. Benim için önemli olan tek durum, projeyi beğenmem ve okuyunca kendime yakıştırmamdır. Anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?"

"BİRAZ SAYGI BEKLİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre, basın mensuplarının "Para karşılığı yemek için yurt dışına gittiğiniz haberleri hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine ise Özçivit, şu ifadeleri kullandı: