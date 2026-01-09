Burak Özçivit'ten 'para karşılığı yemek' iddialarına sert yanıt!

Burak Özçivit'ten 'para karşılığı yemek' iddialarına sert yanıt!
Yayınlanma:
Burak Özçivit, hakkında çıkan para karşılığı yurt dışında yemek davetlerine katıldığı iddialarına "Benim ağzımdan duydunuz mu?" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu firmanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisi hakkında sürekli para odaklı haberler yapılması ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Ben hiçbir zaman para için hareket etmedim. Benim için önemli olan tek durum, projeyi beğenmem ve okuyunca kendime yakıştırmamdır. Anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?"

Yerli dizi sektöründe deprem: Birer birer iptal ediliyorYerli dizi sektöründe deprem

"BİRAZ SAYGI BEKLİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre, basın mensuplarının "Para karşılığı yemek için yurt dışına gittiğiniz haberleri hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine ise Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ağzımdan duydunuz mu hiç? Benim anlaşmalı olduğum şirketler var. Onlar için tabii ki yurt dışı ziyaretlerimiz oluyor. Sosyal medya hep bir yerden bir şeyleri çekip alıyor. Bir durumu başka yerlere çekmek isterseniz, bu çok basit. Bu tarz konularda biraz saygı bekliyorum açıkçası."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

