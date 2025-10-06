"Tayt olayına 'dur' deyin" demişti: Nükhet Duru transparan taytla sahneye çıktı

"Tayt olayına 'dur' deyin" demişti: Nükhet Duru transparan taytla sahneye çıktı
Yayınlanma:
Daha önce yaptığı açıklamada "Ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" diyen Nükhet Duru'nun İstanbul konserinde giydiği kıyafet olay oldu.

71 yaşındaki ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Beyoğlu'nda verdiği konserle hayranlarıyla buluştu.

Ancak ünlü şarkıcının sahne kıyafeti, daha önce yaptığı bir açıklamayı yeniden gündeme taşıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

nukhet-duru.jpg

Sezen Aksu uzun süre sonra ortaya çıktıSezen Aksu uzun süre sonra ortaya çıktı

"HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL" DEMİŞTİ

Nükhet Duru, 2022 yılında katıldığı bir defilede, kadınların tayt giymesi hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Duru, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'Dur' deyin artık. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil... Yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

nukhet-duru-kiyafet.webp

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

"Bu hoş bir görüntü değil" diyen ünlü şarkıcı, önceki akşam sahneye transparan taytla çıktı. Duru'nun transparan sahne kıyafetini görenler, önceki sözlerini hatırlatarak ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

"Tayt giyene neden kızıyordun şimdi ne oldu?", "Biz tayt giymemeliyiz ama hanımefendi giyebilir" ve "Hem eleştiriyor hem kendisi yapıyor" şeklinde birçok yorum yapıldı.

whatsapp-image-2025-10-06-at-12-04-57.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Magazin
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı
Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!
Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!