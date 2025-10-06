"Tayt olayına 'dur' deyin" demişti: Nükhet Duru transparan taytla sahneye çıktı

71 yaşındaki ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Beyoğlu'nda verdiği konserle hayranlarıyla buluştu.

Ancak ünlü şarkıcının sahne kıyafeti, daha önce yaptığı bir açıklamayı yeniden gündeme taşıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL" DEMİŞTİ

Nükhet Duru, 2022 yılında katıldığı bir defilede, kadınların tayt giymesi hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Duru, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'Dur' deyin artık. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil... Yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

"Bu hoş bir görüntü değil" diyen ünlü şarkıcı, önceki akşam sahneye transparan taytla çıktı. Duru'nun transparan sahne kıyafetini görenler, önceki sözlerini hatırlatarak ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

"Tayt giyene neden kızıyordun şimdi ne oldu?", "Biz tayt giymemeliyiz ama hanımefendi giyebilir" ve "Hem eleştiriyor hem kendisi yapıyor" şeklinde birçok yorum yapıldı.