Sezen Aksu uzun süre sonra ortaya çıktı
Uzun zamandır objektiflerden uzak duran Sezen Aksu, Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Aksu, hayranlarının isteğini de geri çevirmedi.

Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu, uzun bir aranın ardından Kanlıca'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, arkadaşlarıyla birlikte Kanlıca ve Çubuklu arasında keyifli bir yürüyüş yapan ünlü şarkıcı, sevenleriyle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kanlıca sokaklarında karşılaştığı ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen Aksu, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Bu anlar, uzun süredir kendisini göremeyen hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

3 YIL SONRA ALBÜM ÇIKARMIŞTI

Son olarak 27 Haziran 2025'te, 3 yıl aradan sonra albüm çıkaran Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" albümü çıktığından itibaren büyük ilgi görmüştü.

Aksu, albümde Ferdi Tayfur'un anısına "Bana Sor" şarkısını da yorumlamıştı.

