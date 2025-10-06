Son dakika | Güllü'nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı

26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı.

Asıl adı Gül Tut olan şarkıcının vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu ortaya çıktı.

KANINDA ALKOL TESPİT EDİLDİ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, raporda, ünlü şarkıcının kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildi, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise yine ağrı kesici saptandı.

İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmadı. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmadı.

Uzmanlara göre bu seviyedeki alkol miktarının, ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabilecek düzeyde olduğu belirtildi.