Son dakika | Güllü'nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı

Son dakika | Güllü'nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı.

26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün Adli Tıp Raporu ortaya çıktı.

Asıl adı Gül Tut olan şarkıcının vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu ortaya çıktı.

gullu.jpg

Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu: Eve camı kırarak girdimGüllü'nün oğlu canlı yayında konuştu: Eve camı kırarak girdim

KANINDA ALKOL TESPİT EDİLDİ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, raporda, ünlü şarkıcının kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildi, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise yine ağrı kesici saptandı.

g2kg5dzxqaaciku.jpeg

İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmadı. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmadı.

Uzmanlara göre bu seviyedeki alkol miktarının, ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim