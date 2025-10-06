Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu: Eve camı kırarak girdim

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"ANNEM ÜÇÜNCÜ ŞİŞEYE GEÇMİŞTİ"

Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Tuğyan Ülkem, annesinin alkol aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Annem üçüncü şişeye geçmişti. Biz Sultan’la odama geçtik, roman havası çalıyordu. Annem de bize eşlik etti, birlikte oynadık. Sonra bir anda bir ses duydum, döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Dışarı fırladım, aşağı koştum ama şoktaydım, sonrasını tam hatırlamıyorum."

Annesinin kimseyle düşman olmadığını söyleyen Ülkem, "Sadece asistanı Çiğdem ablayla kısa süreli bir kırgınlık vardı ama onu da kahvaltıya davet etmişti." dedi.

"İLK HABERİ BANA VEREN ABLAMDI"

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti. Ben haberi ilk ablamın çığlıklarıyla aldım. İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi.

"AİLEYLE YAKINLIĞI HİÇ YOK"

Annesinin ölümüyle ilgili "öldürüldü" diyen Ferdi Aydın ile ilgili de konuşan Gülter, şöyle dedi:

"Aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi. Annemin belinde pilatin olduğu bilgisi de yanlış. Ayağına platin takıldı, beli yamuk kaynadı. Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil. Bazı zamanlarda bel ağrısı tuttuğunda yavaşlıyor."

"EN SON 1 BUÇUK AY ÖNCE GÖRDÜM"

"Alkollü olduğunda bazı tikleri vardı; o ne lan, hazır mıyız benimkiler neredesiniz, hadi bakalım. Bunları söylemeye başlardı. Son bir buçuk aydır beni çağırıyordu, 'yemek yaptım gel oğlum' diyordu. Temas olarak en son 1 buçuk ay önce gördüm. Telefonla konuştuk ama en son bir buçuk ay önce sarıldık.

"EVE İLK GİREN KİŞİ BENİM"