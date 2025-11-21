Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, reklam yüzü olduğu markanın gözlük fuarında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çocukları Lara Jemin ve Lily Koi ile Berlin’de yaşayan Uzerli, hayatında şu an biri olmadığını belirterek, bunun bir tercih değil, daha çok kısmet meselesi olduğunu söyledi.

"Tekrardan anne olmak ister misiniz?" sorusuna ise, "Tekrardan anne olmam diyemem. Kesin konuşmak doğru olmaz" yanıtını verdi.

"TELEVİZYON İÇİN ŞANSIM YOK"

Ünlü oyuncu, televizyona dönüş konusuna ise netlik getirdi. Yoğun dizi setlerinin çocuklarıyla geçireceği vakti kısıtladığını belirten Uzerli, dijital projelere odaklandığını açıkladı:

"Televizyona bir dizi yaparsam çocuklarımı haftada bir gün görme şansım olur. O zaman çocuklar için enerjim kalmaz. O yüzden televizyon için şansım yok. Dijital projelere odaklıyım şu an."

"BİR ŞEYLER İMZALAMAK ÜZEREYİZ"

Yeni sezon için hazırlık sürecinde olduğunu müjdeleyen Uzerli, hayranlarını heyecanlandıracak gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"2026 yılının hazırlık süreci içindeyim. Bir şeyler imzalamak üzereyiz ama bakacağız."

Uzerli, kendisine sorulan estetik konusuna da açıklık getirdi. Karın gerdirme ameliyatının çok tehlikeli olduğunu ve asla böyle bir şey yaptırmayacağını söylerken, botoks ve dolgu yaptırdığını belirtti.