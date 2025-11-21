Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson vazgeçti: Faiziyle Fuat Güner'e ödenecek

Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson vazgeçti: Faiziyle Fuat Güner'e ödenecek
Yayınlanma:
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve merhum Özkan Uğur'un, 34 yıl önce yayımlanan iki albümlerinin telif hakları nedeniyle Avrupa Müzik’e açtığı dava 8 yıl sonra sonuçlandı.

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve merhum Özkan Uğur, 1983'te çıkan 'Agannaga Rüşvet' ve 1984'te çıkan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' albümlerinin satışından paylarına düşeni alamadıkları iddiasıyla 2017 yılında Avrupa Müzik'e karşı dava açmıştı.

Avrupa Müzik, davanın reddini talep ederken, hukuki süreç tam 8 yıl sürdü.

mfo.jpg

Derya Uluğ'un sevgilisi savcılığın yolunu tuttu: Gece 5 kişiyle kapıya dayandıDerya Uluğ'un sevgilisi savcılığın yolunu tuttu: Gece 5 kişiyle kapıya dayandı

Hürriyet'ten Özge Eğriikar'ın haberine göre, dava 8 yılın sonunda, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, davayı kabul ederek Avrupa Müzik'in tazminat ödemesine karar verdi.

8 YILLIK FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Merhum Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson'un ise davadan feragat ettiği belirtildi. Bu nedenle mahkeme, karara bağlanan 105 bin TL tutarındaki tazminatın, 8 yıllık faiziyle birlikte Fuat Güner'e ödenmesine karar verdi.

fuat-guner.webp

Gündemi sarsan Evrim Akın iddiasında açıklamaların ardı arkası kesilmiyorGündemi sarsan Evrim Akın iddiasında açıklamaların ardı arkası kesilmiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Magazin
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti