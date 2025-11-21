Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson vazgeçti: Faiziyle Fuat Güner'e ödenecek

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve merhum Özkan Uğur, 1983'te çıkan 'Agannaga Rüşvet' ve 1984'te çıkan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' albümlerinin satışından paylarına düşeni alamadıkları iddiasıyla 2017 yılında Avrupa Müzik'e karşı dava açmıştı.

Avrupa Müzik, davanın reddini talep ederken, hukuki süreç tam 8 yıl sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğriikar'ın haberine göre, dava 8 yılın sonunda, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, davayı kabul ederek Avrupa Müzik'in tazminat ödemesine karar verdi.

8 YILLIK FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Merhum Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson'un ise davadan feragat ettiği belirtildi. Bu nedenle mahkeme, karara bağlanan 105 bin TL tutarındaki tazminatın, 8 yıllık faiziyle birlikte Fuat Güner'e ödenmesine karar verdi.

