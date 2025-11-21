Derya Uluğ'un sevgilisi savcılığın yolunu tuttu: Gece 5 kişiyle kapıya dayandı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un müzisyen sevgilisi Asil Gök'ün çalıştığı müzik stüdyosu, komşusuyla gerilim yaşamasına neden oldu. Gök'ün stüdyosu hakkında komşusu tarafından defalarca "gürültü yapılıyor" şikâyeti yapıldı.

Asil Gök'ün avukatı aracılığıyla yapılan resmi açıklamada, stüdyoya dair gürültü şikâyetlerinin site yönetimi, polis ekipleri ve hatta bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun yaptığı akustik ölçümlerle de doğrulanamadığı belirtildi.

Yapılan ölçümlerde, müzik ekipmanlarının en yüksek şiddette çalıştırıldığı anlarda dahi herhangi bir gürültüye rastlanmadığı ifade edildi.

Ancak şikayetlerinden sonuç alamayan komşunun, gerilimi daha da tırmandırdığı iddia edildi.

GECE 5 KİŞİYLE KAPIYA DAYANDI İDDİASI

Asil Gök'ün avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şikâyetçi kişinin bu durumu bir karalama kampanyasına dönüştürdüğü öne sürüldü. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlgili şahıs gece saatlerinde yanında 5 kişi ile birlikte müvekkilin stüdyosunun kapısına gelerek zorla içeri girmeye çalışmıştır. İlgili şahıs, müvekkil şehir dışında veya yurtdışında bulunduğu zamanlarda stüdyo boş olmasına ve herhangi bir müzik aleti çalışmamasına rağmen yine şikayetlerine ara vermeksizin devam etmiştir."

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, Asil Gök komşusu hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu.