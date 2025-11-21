Mustafa Denizli: Çeşme'de 3 bin liraya arsa aldım

Mustafa Denizli: Çeşme'de 3 bin liraya arsa aldım
Yayınlanma:
Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Mustafa Denizli, futboldan kazandığı ilk parayla ne yaptığını açıkladı.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. 76 yaşındaki Denizli, hem babalık hem de futbol kariyerinin ilk yıllarına dair açıklamalarda bulundu.

Programda kendisine yöneltilen "Babalıktan sınıfı geçer misin?" sorusuna yanıt veren Denizli, Mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, "Babalıktan sınıfı hem geçerim hem kalırım. Öyle bir mesleğim var ki çocuklarımla beraber büyüyemedim. Manevi eksikliği, madden kapatmaya çalıştım. O yetiyor mu, yetmiyor mu, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

mustafa-denizli-cesme.jpg

"EN BÜYÜK KREDİ 500 LİRAYKEN, BEN 3 BİN LİRA KAZANMIŞTIM"

Ünlü teknik direktör, ilk kazandığı parayla ne yaptığını da şu sözlerle anlattı:

"Futboldan kazandığım ilk para 3 bin liraydı. Babama getirdim. O parayla Çeşme’de otelin arsasını aldık. O zaman en büyük banka kredisi 500 lirayken, ben 3 bin lira kazanmıştım."

mustafa-denizli.jpg

"Aşkın tarifi nedir?" sorusuna ise, "Tutku, geçici mi kalıcı mı bilemiyorsun. Kırıklık hali. Çok defa kapılmadım, 3 defa oldu herhalde" sözleriyle cevap verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

