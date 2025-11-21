Acun Ilıcalı açıkladı: Milli boksör Survivor'da!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2026 kadrosuna katılan 10. ismi duyurdu.

Acun Ilıcalı, paylaşımında, "Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2026 KADROSU BELLİ OLUYOR

Seren Ay Çetin'in katılımıyla, Survivor 2026 sezonunun kadrosu giderek belli olmaya başladı. Milli boksör, şu ana kadar açıklanan son isim oldu.

28 yaşındaki Seren Ay Çetin, iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi olmuş ve WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etmişti.

Daha önce kadroya katıldığı açıklanan yarışmacılar ise şöyleydi;

Selen Görgüzel, Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz, Serhan Onat, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş.