Acun Ilıcalı açıkladı: Milli boksör Survivor'da!

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli boksör Survivor'da!
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyururken 10. ismi de takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2026 kadrosuna katılan 10. ismi duyurdu.

Acun Ilıcalı, paylaşımında, "Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

seren-ay-cetin.jpg

Meryem Uzerli müjdeyi verdi: İmzalamak üzereyizMeryem Uzerli müjdeyi verdi: İmzalamak üzereyiz

2026 KADROSU BELLİ OLUYOR

Seren Ay Çetin'in katılımıyla, Survivor 2026 sezonunun kadrosu giderek belli olmaya başladı. Milli boksör, şu ana kadar açıklanan son isim oldu.

28 yaşındaki Seren Ay Çetin, iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi olmuş ve WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etmişti.

seren-ay-cetin-boks.jpg

Daha önce kadroya katıldığı açıklanan yarışmacılar ise şöyleydi;

Selen Görgüzel, Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz, Serhan Onat, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Magazin
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti