Ünlü oyuncunun kızı otel odasında ölü bulundu

Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk gününde kaldığı lüks otel odasında ölü bulundu.

Hollywood’un usta aktörü Tommy Lee Jones’un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, San Francisco’daki lüks bir otel odasında ölü bulundu.

Emniyet güçleri, yılbaşı sabahı erken saatlerde gelen bir ihbar üzerine olay yerine gidildiğini ve Victoria Kafka Jones’un cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Victoria Kafka Jones’un kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi yapılacağını açıkladı.

79 yaşındaki Tommy Lee Jones’un 1981-1996 yılları arasında evli kaldığı ikinci eşi Kimberlea Cloughley’den dünyaya gelen kızı Victoria, 3 Eylül 1991 doğumluydu.

ÇOCUK YAŞLARDA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Çocuk yaşlarda babasının yönettiği 2002 yapımı "Men in Black II" filminde küçük bir rolle sinemaya adım atan Jones, 2005 yılında "One Tree Hill" dizisi ve "The Three Burials of Melquiades Estrada" gibi projelerde yer almıştı.

Yetişkinlik döneminde ekranlardan uzak kalsa da babasıyla sık sık kırmızı halıda boy gösteren Victoria Kafka Jones’un ani ölümü, sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

