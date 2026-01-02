Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Yayınlanma:
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan anne ile yenidoğan bebeği, ambulans helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye, son birkaç gündür beyaz örtünün altında kaldı. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, çok sayıda köy ve mezranın ulaşımını kapatmış durumda.

Karlı yolda otomobil kontrolden çıktı: İki genç takla atan araçta sıkıştıKarlı yolda otomobil kontrolden çıktı: İki genç takla atan araçta sıkıştı

Bitlis'te Yeni doğum yapan bir anne ile bebeği, kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kaldı. Anne ile yenidoğan bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti.

Yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

EKİPLER KAR NEDENİYLE MEZRAYA ULAŞAMADI

Yakınlarının yardım istemesi üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle mezraya ulaşamadı.

Sağlık durumlarında risk oluşması üzerine anne ve bebeğin ambulans helikopterle alınmasına karar verildi.

AMBULANS HELİKOPTER İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle mezradan alınan anne ve bebeği, Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor