Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Türkiye, son birkaç gündür beyaz örtünün altında kaldı. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, çok sayıda köy ve mezranın ulaşımını kapatmış durumda.

Bitlis'te Yeni doğum yapan bir anne ile bebeği, kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kaldı. Anne ile yenidoğan bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti.

Yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

EKİPLER KAR NEDENİYLE MEZRAYA ULAŞAMADI

Yakınlarının yardım istemesi üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle mezraya ulaşamadı.

Sağlık durumlarında risk oluşması üzerine anne ve bebeğin ambulans helikopterle alınmasına karar verildi.

AMBULANS HELİKOPTER İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle mezradan alınan anne ve bebeği, Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.