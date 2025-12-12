Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüştü

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye’nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi.

Ayrıca AB’nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti. Görüşmede, ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’daki barış süreci konuları da ele alındı."