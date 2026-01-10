Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'

Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'
Yayınlanma:
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, Türkiye ve ABD’ye İsrail Başbakanı Netanyahu’ya operasyon çağrısında bulundu. Pakistanlı Bakanın sözleri canlı yayının kesilmesine yol açtı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, ülkenin önde gelen televizyon kanallarından Geo TV’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asıf, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun “insanlığın gördüğü en ciddi suçlularından biri” olduğunu belirterek, adalet önüne çıkarılması için Türkiye ve ABD’nin bir operasyon düzenlemesi gerektiğini savundu.

Netanyahu Suriye ile anlaşma için şart koştuNetanyahu Suriye ile anlaşma için şart koştu

Netanyahu ile 5'inci görüşme! Trump'a kritik soru: Türkiye Gazze'ye asker mi konuşlandıracak?Netanyahu ile 5'inci görüşme! Trump'a kritik soru: Türkiye Gazze'ye asker mi konuşlandıracak?

Bakan Asıf, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik kaçırma operasyonunu örnek göstererek, benzer bir girişimin Türkiye tarafından Netanyahu için de gerçekleştirilebileceğini söyledi. Asıf, “Türkiye, Netanyahu’yu yakalayarak adalete teslim edebilir; biz Pakistanlılar bu ihtimalin gerçekleşmesi için her an dua ediyoruz” dedi.

YAYINI APAR TOPAR KESTİLER

Asıf, açıklamalarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 2024 Kasım ayında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerini de hatırlattı. Bakanın bu sert açıklamaları üzerine stüdyo sunucusu yayını sonlandırmak zorunda kaldı ve program kısa süre sonra tamamen kapatıldı.

Pakistan Savunma Bakanı’nın sözleri İsrail’de büyük yankı uyandırırken, ülkenin sağcı medya kuruluşları açıklamaları tepkiyle karşıladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Dünya
Trump'tan Grönland için açık tehdit: Kolay yoldan olmazsa zor yoldan yapacağım
Trump'tan Grönland için açık tehdit: Kolay yoldan olmazsa zor yoldan yapacağım
X'ten tartışmalı hamle: İran bayrağı emojisi devrim öncesine döndürüldü
X'ten tartışmalı hamle: İran bayrağı emojisi devrim öncesine döndürüldü