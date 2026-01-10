Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, ülkenin önde gelen televizyon kanallarından Geo TV’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asıf, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun “insanlığın gördüğü en ciddi suçlularından biri” olduğunu belirterek, adalet önüne çıkarılması için Türkiye ve ABD’nin bir operasyon düzenlemesi gerektiğini savundu.

Bakan Asıf, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik kaçırma operasyonunu örnek göstererek, benzer bir girişimin Türkiye tarafından Netanyahu için de gerçekleştirilebileceğini söyledi. Asıf, “Türkiye, Netanyahu’yu yakalayarak adalete teslim edebilir; biz Pakistanlılar bu ihtimalin gerçekleşmesi için her an dua ediyoruz” dedi.

YAYINI APAR TOPAR KESTİLER

Asıf, açıklamalarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 2024 Kasım ayında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerini de hatırlattı. Bakanın bu sert açıklamaları üzerine stüdyo sunucusu yayını sonlandırmak zorunda kaldı ve program kısa süre sonra tamamen kapatıldı.

Pakistan Savunma Bakanı’nın sözleri İsrail’de büyük yankı uyandırırken, ülkenin sağcı medya kuruluşları açıklamaları tepkiyle karşıladı.