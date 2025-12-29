Netanyahu ile 5'inci görüşme! Trump'a kritik soru: Türkiye Gazze'ye asker mi konuşlandıracak?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

5'İNCİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Filistin'in Gazze kentinde, ateşkese rağmen İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile bu yıl 5'inci kez görüşmesi dikkat çekti.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Trump, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yönelttiği, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Trump, şöyle cevap verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa bence bu iyi bir şey. Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız."

"NÜKLEER PROGRAMI DEVAM ETTİRİRLERSE SALDIRI HEMEN OLMALI"

İran hakkında kendisine yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan Trump, "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı. Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek" dedi.

PUTİN, KONUTUNDA SALDIRIYA UĞRADIĞINI TRUMP'A SÖYLEMİŞ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik saldırı girişiminde bulunulduğu yçnündeki açıklaması hakkında konuşan Trump, "Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bu nedenle öfkeliyim" ifadelerini kullandı.