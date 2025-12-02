Netanyahu Suriye ile anlaşma için şart koştu

Netanyahu Suriye ile anlaşma için şart koştu
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlanarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılmasına yönelik şart koştuğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını koştu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

Netanyahu ve Putin'den kritik telefon görüşmesiNetanyahu ve Putin'den kritik telefon görüşmesi

İsrail'de Netanyahu'dan kritik Türkiye toplantısı: Toplantıda neler konuşulduİsrail'de Netanyahu'dan kritik Türkiye toplantısı: Toplantıda neler konuşuldu

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Dünya
Papa 14’üncü Leo Lübnan ziyaretini tamamladı
Papa 14’üncü Leo Lübnan ziyaretini tamamladı
Karadeniz'de vurulan gemide korku dolu anlar: Personel alev ve dumanların arasında kaldı
Karadeniz'de vurulan gemide korku dolu anlar: Personel alev ve dumanların arasında kaldı