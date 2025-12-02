Netanyahu Suriye ile anlaşma için şart koştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını koştu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ifade etti.