Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonun ardından Küba'ya yönelik tehditleri sürüyor. Küba'nın uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen petrol ve para ile ayakta kaldığını belirten Trump, "Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek" dedi.

Verdiği emirle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldıran ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedefinde Küba var.

Yıllardır ABD'nin yaptırım lisetesine yer alan Küba'nın Venezuela'dan gelen petrol ve para ile ayakta kaldığını belirten Trump, "Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek" dedi.

TRUMP'IN KÜBA ISRARI SÜRÜYOR

"Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve para ile yaşadı" diyen Trump, açıklamasında "Karşılığında ise son iki Venezuelalı diktatöre "Güvenlik Hizmetleri" sağladı, ama artık değil" ifadelerine yer verdi.

yeni-proje-1.png
ABD Başkanı Donald Trump

"VENEZUELA'YI BİZ KORUYACAĞIZ"

Küba'nın uzun yıllar boyunca Venezuela'yı tehdit ettiğini öne süren Trump, devlet başkanı Washington yönetimi tarafından alıkonulan Güney Amerika ülkesini artık ABD ordusunun koruyacağını söyledi.

Trump müdahale sinyali vermişti: İran'dan yanıt geldiTrump müdahale sinyali vermişti: İran'dan yanıt geldi

"ÇOK GEÇ OLMADAN ANLAŞMA YAPMALARINI ŞİDDETLE TAVSİYE EDERİM"

Truth Social hesabından yaptığı açıklamda Başkan Donald Trump şunlara yer verdi:

  • "Bu Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü ve Venezuela'nın artık kendilerini yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok. Venezuela artık kendilerini korumak için dünyanın (açık ara!) en güçlü ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri'ne sahip ve biz onları koruyacağız.
  • Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek - Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

