Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"

Verdiği emirle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldıran ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedefinde Küba var.

Yıllardır ABD'nin yaptırım lisetesine yer alan Küba'nın Venezuela'dan gelen petrol ve para ile ayakta kaldığını belirten Trump, "Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek" dedi.

TRUMP'IN KÜBA ISRARI SÜRÜYOR

"Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve para ile yaşadı" diyen Trump, açıklamasında "Karşılığında ise son iki Venezuelalı diktatöre "Güvenlik Hizmetleri" sağladı, ama artık değil" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump

"VENEZUELA'YI BİZ KORUYACAĞIZ"

Küba'nın uzun yıllar boyunca Venezuela'yı tehdit ettiğini öne süren Trump, devlet başkanı Washington yönetimi tarafından alıkonulan Güney Amerika ülkesini artık ABD ordusunun koruyacağını söyledi.

"ÇOK GEÇ OLMADAN ANLAŞMA YAPMALARINI ŞİDDETLE TAVSİYE EDERİM"

Truth Social hesabından yaptığı açıklamda Başkan Donald Trump şunlara yer verdi: