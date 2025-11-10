İsrail'de Netanyahu'dan kritik Türkiye toplantısı: Toplantıda neler konuşuldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile Gazze’de Türkiye'nin rolü üzerine toplantı gerçekleştirdi.
İsrail merkezli Maariv, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir haber duyurdu.
Haberde, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Türkiye özelinde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU
Netanyahu’nun toplantıyı, Türkiye'nin Suriye ile Gazze’deki mevcut durumda üstlendiği role ilişkin konuları görüşmek üzere düzenlediği bildirildi.
Maariv, güvenlik ve siyasi kurmayların yer aldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)