Netanyahu hakkında yakalama emri çıkartıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri çıkartıldığını duyurdu.
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir'in de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.
Kararda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının yanı sıra Sumud Filosu'na yapılan saldırların da etkili olduğunu belirtildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
- "Şüphelilerin halihazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVİR, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanununun 77. Maddesinde düzenlenen *İnsanlığa Karşı Suçlar ve Türk Ceza Kanununun 76. Maddesinde düzenlenen 'Soykırım' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir."
