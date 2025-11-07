Netanyahu hakkında yakalama emri çıkartıldı!

Netanyahu hakkında yakalama emri çıkartıldı!
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri çıkartıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir'in de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

thumbs-b-c-3f4ab20b5141b8ba70c4c4983f5cd471.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Barrack 'Türkiye ile İsrail anlaşacak' demişti: Yeniden Refah'tan AKP'nin sessizliğine tepkiBarrack 'Türkiye ile İsrail anlaşacak' demişti: Yeniden Refah'tan AKP'nin sessizliğine tepki

Son dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklamasıSon dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklaması

NETANYAHU TÜRKİYE'YE GİRDİĞİ AN TUTUKLANACAK

Kararda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının yanı sıra Sumud Filosu'na yapılan saldırların da etkili olduğunu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Şüphelilerin halihazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVİR, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanununun 77. Maddesinde düzenlenen *İnsanlığa Karşı Suçlar ve Türk Ceza Kanununun 76. Maddesinde düzenlenen 'Soykırım' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Kahramanmaraş’ta heyelan felaketi! Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı
Kahramanmaraş’ta heyelan felaketi! Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı
Diş hekimini katledip annesine fotoğraf atmıştı: Olay yerinde keşif yapılacak
Diş hekimini katledip annesine fotoğraf atmıştı: Olay yerinde keşif yapılacak