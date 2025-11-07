Netanyahu hakkında yakalama emri çıkartıldı!

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir'in de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU TÜRKİYE'YE GİRDİĞİ AN TUTUKLANACAK

Kararda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının yanı sıra Sumud Filosu'na yapılan saldırların da etkili olduğunu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: