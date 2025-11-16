Netanyahu ve Putin'den kritik telefon görüşmesi

Netanyahu ve Putin'den kritik telefon görüşmesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Orta Doğu'daki son durumu ele aldı. Görüşme, ABD ve Rusya'nın Gazze konusunda Birleşmiş Milletler'de (BM) sundukları rakip karar taslakları nedeniyle gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Putin'in talebi üzerine yapıldığı belirtilirken, içeriğe dair detay verilmedi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki liderin ateşkes sonrası Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programı ve Suriye'de istikrarın pekiştirilmesi gibi konuları detaylı olarak masaya yatırdığı ifade edildi.

BM'DE ABD VE RUSYA KARŞI KARŞIYA

Kritik telefon görüşmesi, Rusya'nın Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze ile ilgili kendi karar taslağını sunmasının hemen ardından geldi. Moskova'nın bu hamlesi, ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın barış planını destekleyen ve Konsey'de oylanmasını istediği tasarıya karşı atılmış doğrudan bir adım olarak yorumlanıyor.

İki tasarı arasındaki temel farklar ise şöyle:

ABD'nin Tasarısı: Medyaya yansıyan bilgilere göre Washington'un metni, Gazze'de BM'den büyük ölçüde bağımsız hareket edecek uluslararası bir "istikrar gücü" kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Gazze'yi çevreleyen güvenlik kuşağının kontrolünün belirsiz bir süre daha İsrail'de kalmasını talep ediyor.

Rusya'nın Tasarısı: Buna karşılık Moskova'nın sunduğu rakip tasarı, kurulacak uluslararası gücün doğrudan BM denetiminde olmasını şart koşuyor. Rusya'nın metninde ayrıca Gazze'de herhangi bir demografik veya toprak değişikliğine kesin olarak karşı çıkılıyor ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiği güçlü bir şekilde vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

