Trump Netanyahu için devreye girdi: Bibi'yi affet

Trump Netanyahu için devreye girdi: Bibi'yi affet
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için sıra dışı bir adım atarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a bir mektup gönderdi. Trump, Netanyahu'ya karşı açılan davanın "siyasi ve haksız" olduğunu savunarak "Bibi'yi affet" çağrısında bulundu.

İsrail medyasında geniş yer bulan mektubunda Trump, "İsrail yargısının bağımsızlığına kesinlikle saygı duymakla birlikte, uzun süredir benimle omuz omuza savaşan Bibi'ye (Netanyahu'nun lakabı) karşı açılan bu davanın siyasi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Herzog'a hitaben yazdığı mektupta, Hamas'ın kontrol altına alınması ve barış anlaşması gibi "eşi benzeri görülmemiş başarılar" elde ettiklerini belirterek, "Şimdi Bibi'yi affederek ve hukuk üzerinden yürütülen bu savaşı kesin olarak sona erdirerek İsrail'i birleştirmesine izin verme zamanı geldi" çağrısında bulundu.

KNESSET KÜRSÜSÜNDEN SÜRPRİZ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trump, daha önce de Ekim ayında İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı bir konuşmada benzer bir talepte bulunmuştu. Konuşması sırasında aniden Herzog'a dönerek, "Hey, bir fikrim var Sayın Cumhurbaşkanı: Neden ona bir af vermiyorsunuz? Hadi ama, onu affedin" demişti. Bu sözleri üzerine Netanyahu yanlısı vekiller Trump'ı ayakta alkışlayarak "Bibi! Bibi!" sloganları atmıştı.

NETANYAHU NELERLE SUÇLANIYOR?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla resmen itham edilmişti. Netanyahu ise tüm suçlamaları reddederek davanın siyasi bir komplo olduğunu iddia ediyor.

İddianameye göre Netanyahu'nun suçlandığı konular arasında şunlar yer alıyor:

  • Kendi lehine haber yapmaları karşılığında medya patronlarına yasal düzenlemelerde ayrıcalıklar tanımak.
  • Aralarında Hollywood yapımcısı Arnon Milchan'ın da bulunduğu milyarder iş insanlarından düzenli olarak pahalı şampanya, puro ve mücevher gibi hediyeler kabul etmek.

Yıllardır devam eden davada, Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefikleri de dahil olmak üzere 140'a yakın tanık dinlendi. Dava, diplomatik ve güvenlik gerekçeleriyle zaman zaman ertelenmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Rum liderden Ankara'ya sürpriz çağrı
Rum liderden Ankara'ya sürpriz çağrı
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu