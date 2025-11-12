Trump Netanyahu için devreye girdi: Bibi'yi affet

İsrail medyasında geniş yer bulan mektubunda Trump, "İsrail yargısının bağımsızlığına kesinlikle saygı duymakla birlikte, uzun süredir benimle omuz omuza savaşan Bibi'ye (Netanyahu'nun lakabı) karşı açılan bu davanın siyasi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Herzog'a hitaben yazdığı mektupta, Hamas'ın kontrol altına alınması ve barış anlaşması gibi "eşi benzeri görülmemiş başarılar" elde ettiklerini belirterek, "Şimdi Bibi'yi affederek ve hukuk üzerinden yürütülen bu savaşı kesin olarak sona erdirerek İsrail'i birleştirmesine izin verme zamanı geldi" çağrısında bulundu.

KNESSET KÜRSÜSÜNDEN SÜRPRİZ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trump, daha önce de Ekim ayında İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı bir konuşmada benzer bir talepte bulunmuştu. Konuşması sırasında aniden Herzog'a dönerek, "Hey, bir fikrim var Sayın Cumhurbaşkanı: Neden ona bir af vermiyorsunuz? Hadi ama, onu affedin" demişti. Bu sözleri üzerine Netanyahu yanlısı vekiller Trump'ı ayakta alkışlayarak "Bibi! Bibi!" sloganları atmıştı.

NETANYAHU NELERLE SUÇLANIYOR?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla resmen itham edilmişti. Netanyahu ise tüm suçlamaları reddederek davanın siyasi bir komplo olduğunu iddia ediyor.

İddianameye göre Netanyahu'nun suçlandığı konular arasında şunlar yer alıyor:

Kendi lehine haber yapmaları karşılığında medya patronlarına yasal düzenlemelerde ayrıcalıklar tanımak.

Aralarında Hollywood yapımcısı Arnon Milchan'ın da bulunduğu milyarder iş insanlarından düzenli olarak pahalı şampanya, puro ve mücevher gibi hediyeler kabul etmek.

Yıllardır devam eden davada, Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefikleri de dahil olmak üzere 140'a yakın tanık dinlendi. Dava, diplomatik ve güvenlik gerekçeleriyle zaman zaman ertelenmişti.