Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi

Suriye’de SDG/YPG ve Şam’daki geçici HTŞ yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle gerilim yaşanmaya devam ediyor.

İki tarafın birçok defa giriştiği ve birbirini suçladığı çatışmalara bir yenisi eklendi. İki taraf da yine birbirini suçladı.

‘10’DAN FAZLA KEZ İHLAL EDİLDİ’

Buna göre, Suriye’nin Halep kentinin doğusunda HTŞ güçleri SDG/YPG güçleri tarafından hedef alındı. Burada bir HTŞ militanı öldü, birkaçı ise yaralandı.

Geçici yönetim 1 militanın öldürülmesinin ardından son ateşkesin de ihlal edildiğini söyledi. SDG/YPG’nin ateşkesi 10’dan fazla kez ihlal ettiğini belirtti.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Tişrin Barajı yakınlarında SDG/YPG’ye ait bir mevziye sızmaya çalıştığı, bunun fark edilmesi üzerine de “meşru müdafaa” gerçekleştirildiği belirtildi.

YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şam’daki geçici HTŞ yönetiminin savunma bakanlığı tarafından Suriye haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) perşembe günü Halep'in doğusundaki Suriye ordusu mevzilerini hedef alarak bir askerin öldürdüğünü ve birkaç askerin yaralanmasına sebep olduğunu, bunun yeni ilan edilen ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı.

BİR HTŞ MİLİTANI ÖLDÜ

Müdürlük, SANA'ya yaptığı açıklamada, “(SDG) Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarındaki Suriye Ordusu mevzilerini hedef aldı. Bir asker şehit oldu, birkaç asker yaralandı” dedi.

HTŞ ile YPG arasında ateşkes

Direktörlük, SDF'nin “Halep'in doğusundaki konuşlanma hatları boyunca ordunun mevzilerini saldırarak (Salı günü ilan edilen) ateşkes anlaşmasını 10'dan fazla kez ihlal ettiğini” söyledi.”

‘MEVZİLERİMİZE SIZMAYA ÇALIŞTILAR’

SDG Basın Merkezi tarafından yayımlanan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah, Şam hükümetine bağlı bir grup militan, Tişrin Barajı bölgesindeki kırsal kesimde bulunan mevzilerimizden birine sızmaya çalıştı ve el bombalarıyla savaşçılarımızı hedef alarak bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştı.

SDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyor

MEŞRU MÜDAFAA İDDİASI