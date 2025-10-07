HTŞ ile YPG arasında ateşkes

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentindeki 2 mahallede HTŞ ile YPG arasındaki çıkan çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Suriye'de 11 yıllık iç savaşın ardından dün akşam saatlerinde korkulan oldu ve Halep'te HTŞ ile PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

EN AZ 25 SİVİL YARALANDI

HTŞ yönetimindeki Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba yaşanan çatışmalar sonucunda YPG saldırılarının sonucu olarak en az 25 sivilin yaralandığını söyledi. Ayrıca çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

ÇATIŞMALARIN ARDINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI GELDİ

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

EĞİTİM VE KAMU KURUMLARINA ARA VERİLDİ

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

