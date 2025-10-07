HTŞ ile YPG arasında ateşkes

Suriye'de 11 yıllık iç savaşın ardından dün akşam saatlerinde korkulan oldu ve Halep'te HTŞ ile PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

EN AZ 25 SİVİL YARALANDI

HTŞ yönetimindeki Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba yaşanan çatışmalar sonucunda YPG saldırılarının sonucu olarak en az 25 sivilin yaralandığını söyledi. Ayrıca çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

ÇATIŞMALARIN ARDINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI GELDİ

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

مراسل سانا في حلب: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. pic.twitter.com/cqaPAkFdR3 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 6, 2025

EĞİTİM VE KAMU KURUMLARINA ARA VERİLDİ

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.