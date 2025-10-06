Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep kentinde, SDG adını kullanan PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG mensupları, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi. Aynı zamanda Süryan Mahallesi’nde bulunan Rahman Camii çevresi de havan saldırısıyla hedef alındı.
Suriye güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmaların aralıklarla sürdüğü bildirildi. Emniyet birimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)