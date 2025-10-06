Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Yayınlanma:
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG mensupları, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi. Aynı zamanda Süryan Mahallesi’nde bulunan Rahman Camii çevresi de havan saldırısıyla hedef alındı.

SDG/YPG ve HTŞ çatışmıştı: ABD'den kritik ziyaretSDG/YPG ve HTŞ çatışmıştı: ABD'den kritik ziyaret

SDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyorSDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyor

Suriye güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmaların aralıklarla sürdüğü bildirildi. Emniyet birimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

