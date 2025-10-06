SDG/YPG ve HTŞ çatışmıştı: ABD'den kritik ziyaret

Suriye’de gerilimin tırmandığı dönemde SDG/YPG ve Şam’daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçler bir kez daha çatıştı. Deir Hafer bölgesinde, Tişrin Barajı cephesinde şiddetli şekilde çalışan iki taraf yine birbirini suçladı.

Bilinen ilk saldırı HTŞ güçleri tarafından SDG/YPG kontrolündeki bölgelere yapılan kamikaze dronu saldırısı olurken, iki tarafın yönetimi de misilleme saldırısı yaptıklarını belirtiyor.

SDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyor

BARRACK VE CENTCOM KOMUTANI KATILDI

Ancak, şiddetli çatışmalar sürerken bugün ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, Rojava’daki fiili Kürt yönetimini ziyaret etti. SDG/YPG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin de katıldığı toplantıyı paylaşan Barrack, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’ye bir şans verin vizyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD heyetinin SDG/YPG'yi ziyaretinden paylaşılan fotoğraf

'SURİYE'YE ŞANS'

Barrack paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yaptık. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye'ye bir şans verin” vizyonuna ivme kazandırmak için, Suriyelilerin tüm Suriyelilerle birleşerek iş birliğine dayalı barış ve refah için yenilenen çabalarda bulunmalarına olanak tanındı."