SDG/YPG ve HTŞ çatışmıştı: ABD'den kritik ziyaret

SDG/YPG ve HTŞ çatışmıştı: ABD'den kritik ziyaret
Yayınlanma:
Suriye’de geçici HTŞ yönetimine bağlı güçler ve SDG/YPG güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken ABD’den kritik bir ziyaret geldi. ABD Ankara Büyükelçisi Barrack ve CENTCOM komutanı Brad Cooper SDG/YPG yönetimini ziyaret etti.

Suriye’de gerilimin tırmandığı dönemde SDG/YPG ve Şam’daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçler bir kez daha çatıştı. Deir Hafer bölgesinde, Tişrin Barajı cephesinde şiddetli şekilde çalışan iki taraf yine birbirini suçladı.

Bilinen ilk saldırı HTŞ güçleri tarafından SDG/YPG kontrolündeki bölgelere yapılan kamikaze dronu saldırısı olurken, iki tarafın yönetimi de misilleme saldırısı yaptıklarını belirtiyor.

SDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyorSDG/YPG ve HTŞ arasında şiddetli çatışmalar: Suriye'de gerilim artıyor

BARRACK VE CENTCOM KOMUTANI KATILDI

Ancak, şiddetli çatışmalar sürerken bugün ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, Rojava’daki fiili Kürt yönetimini ziyaret etti. SDG/YPG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin de katıldığı toplantıyı paylaşan Barrack, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’ye bir şans verin vizyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

tom-barrack-sdg-ziyareti-6-10-251.jpeg
ABD heyetinin SDG/YPG'yi ziyaretinden paylaşılan fotoğraf

'SURİYE'YE ŞANS'

Barrack paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yaptık. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye'ye bir şans verin” vizyonuna ivme kazandırmak için, Suriyelilerin tüm Suriyelilerle birleşerek iş birliğine dayalı barış ve refah için yenilenen çabalarda bulunmalarına olanak tanındı."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Dünya
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı