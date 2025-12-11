ABD Temsilciler Meclisi’nden dev savunma bütçesine onay: Suriye yaptırımları detayı

ABD Temsilciler Meclisi, 2026 mali yılına ait 901 milyar dolarlık devasa savunma bütçesini onayladı. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 3.086 sayfalık tasarı, Genel Kurul'da yapılan oylamada 312 "evet" ve 112 "hayır" oyuyla kabul edildi. Tasarı şimdi ABD Senatosu'na sevk edildi.

RUSYA VE ÇİN ODAKLI HÜKÜMLER

Savunma bütçesi, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri rekabetini güçlendirmeye yönelik pek çok madde içeriyor. Tasarı, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardımı öngörüyor.

Ayrıca Pentagon'un, Avrupa'daki ABD askeri varlığını 76 bin personelin altına düşürmesini engelleyen bir bölüm de bulunuyor. Çin'e yönelik olarak ise Amerikalı birey ve şirketlerin, hassas teknoloji içeren tüm işlemlerini Hazine Bakanlığı'na bildirmesi zorunlu hale getiriliyor ve bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerine federal fon yasağı getiriliyor.

SEZAR YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

Bütçede yer alan bir diğer düzenleme ise 2019'da Suriye'ye yönelik ağır yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın kaldırılması oldu. Yeni düzenleme ile tasarının yasalaşması halinde Sezar Yasası resmen sona erecek.

Yaptırımların kaldırılması, Başkan'ın Kongre'ye belirli aralıklarla rapor sunması şartına bağlanıyor. Bu hamlenin, Suriye'de Mart 2025'te kurulan yeni yönetim bağlamında ülkeye yabancı yatırım ve yardımların dönüşünün önünü açması bekleniyor.

İSRAİL'E ‘TAM DESTEK’

Tasarı, İsrail'e kapsamlı savunma desteği sağlamaya devam ediyor. Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi füze savunma programlarının tam finansmanının yanı sıra, ABD'nin İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini sürekli değerlendirmesi öngörülüyor. Öte yandan bütçe tasarısı, 1991 ve 2002'de Irak'a karşı verilen Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) resmen kaldırıyor.

Tasarının, Senato'dan da geçmesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından kısa sürede imzalanarak yasalaşması bekleniyor.