ABD’ye seyahat edecekler için yeni zorunluluk

ABD'ye seyahat edecek yolcular, Trump yönetiminin yeni planı kapsamında son beş yıla ait sosyal medya faaliyetlerini yetkililere bildirmek zorunda kalacak. Zorunlu yeni beyanlar, aralarında İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya ve Japonya gibi uzun süredir ABD'nin müttefikleri olan 42 ülke vatandaşını kapsayacak. Bu ülkelerin vatandaşları halihazırda vize almadan ABD'ye girebiliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE KAPSAMLI BİLGİ İSTENECEK

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP) tarafından salı günü yayımlanan bir bildiride, ziyaretçilerden aynı beş yıllık dönemde kullandıkları tüm telefon numaraları, son on yılda kullandıkları e-posta adresleri, yüz, parmak izi, DNA ve iris (göz) biyometrik verileri de talep edileceği açıklandı. Başvuru sahiplerinden eş ve çocuklar da dahil olmak üzere aile üyelerinin isim, adres, doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri de istenecek.

DÜZENLEME TRUMP'IN İLK GÜN KARARNAMESİNE DAYANIYOR

CBP, Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) başvurusundaki bu değişikliklerin, Başkan Donald Trump'ın yeni döneminin ilk gününde yayımladığı bir kararnameye uyum sağlamak için gerekli olduğunu belirtti. Söz konusu kararnamede Trump, ABD'yi ziyaret edenlerin "ülkenin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine karşı düşmanca tutumlar beslemediğinden" emin olunması için kısıtlamalar getirilmesini talep etmişti.

2026 DÜNYA KUPASI SEYAHATLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bu plan, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için yapılacak seyahatleri de sekteye uğratabilir. FIFA, stadyumlara 5 milyon taraftarın yanı sıra ABD, Kanada ve Meksika'ya milyonlarca ziyaretçi çekmeyi bekliyor.