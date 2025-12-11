ABD’ye seyahat edecekler için yeni zorunluluk

ABD’ye seyahat edecekler için yeni zorunluluk
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uygulamasına göre, ülkeye vizesiz giriş yapan turistlerin son beş yıllık sosyal medya geçmişini açıklamaları zorunlu olacak. Düzenleme, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi 42 ülke vatandaşını kapsayacak.

ABD'ye seyahat edecek yolcular, Trump yönetiminin yeni planı kapsamında son beş yıla ait sosyal medya faaliyetlerini yetkililere bildirmek zorunda kalacak. Zorunlu yeni beyanlar, aralarında İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya ve Japonya gibi uzun süredir ABD'nin müttefikleri olan 42 ülke vatandaşını kapsayacak. Bu ülkelerin vatandaşları halihazırda vize almadan ABD'ye girebiliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE KAPSAMLI BİLGİ İSTENECEK

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP) tarafından salı günü yayımlanan bir bildiride, ziyaretçilerden aynı beş yıllık dönemde kullandıkları tüm telefon numaraları, son on yılda kullandıkları e-posta adresleri, yüz, parmak izi, DNA ve iris (göz) biyometrik verileri de talep edileceği açıklandı. Başvuru sahiplerinden eş ve çocuklar da dahil olmak üzere aile üyelerinin isim, adres, doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri de istenecek.

ABD’den ‘hızlandırılmış vize’ müjdesiABD’den ‘hızlandırılmış vize’ müjdesi

DÜZENLEME TRUMP'IN İLK GÜN KARARNAMESİNE DAYANIYOR

CBP, Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) başvurusundaki bu değişikliklerin, Başkan Donald Trump'ın yeni döneminin ilk gününde yayımladığı bir kararnameye uyum sağlamak için gerekli olduğunu belirtti. Söz konusu kararnamede Trump, ABD'yi ziyaret edenlerin "ülkenin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine karşı düşmanca tutumlar beslemediğinden" emin olunması için kısıtlamalar getirilmesini talep etmişti.

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurduABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu

2026 DÜNYA KUPASI SEYAHATLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bu plan, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için yapılacak seyahatleri de sekteye uğratabilir. FIFA, stadyumlara 5 milyon taraftarın yanı sıra ABD, Kanada ve Meksika'ya milyonlarca ziyaretçi çekmeyi bekliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Dünya
İsrail Gazze’de 3 çocuğu daha katletti
İsrail Gazze’de 3 çocuğu daha katletti
ABD Temsilciler Meclisi’nden dev savunma bütçesine onay: Suriye yaptırımları detayı
ABD Temsilciler Meclisi’nden dev savunma bütçesine onay: Suriye yaptırımları detayı