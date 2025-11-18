ABD’den ‘hızlandırılmış vize’ müjdesi

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahiplerinin hızlandırılmış vize alabileceği yeni sistemi duyurdu. "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" adlı uygulama taraftarların turnuvanın bütün maçlarına yetişmesini sağlamayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik önemli bir kolaylık sağlayacak yeni uygulamayı açıkladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ABD'li yetkililerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası biletini FIFA'nın resmi kanallarından alan kişilerin "hızlandırılmış" Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak sistemi tanıttı.

"FIFA ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ RANDEVU SİSTEMİ"

Trump'ın "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" olarak isimlendirdiği uygulama, bilet sahiplerinin vize başvurularını maçlar başlamadan önce hızlı şekilde tamamlamasına imkan tanıyacak. Sistemin, Dışişleri Bakanlığı'nın "yoğun çabaları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla" hayata geçirildiği belirtiliyor.

ABD'den Türkiye'deki vize randevularına ilişkin düzenlemeABD'den Türkiye'deki vize randevularına ilişkin düzenleme

EKONOMİK GETİRİ 35 MİLYAR DOLAR

Dünya Kupası'nın ABD ekonomisine yaklaşık 35 milyar dolar katkı sağlamasını beklediklerini ifade eden Trump, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu süreçten faydalanacağını vurguladı. Trump ayrıca, etkinliklerin güvenliği için ek önlemler alındığını da belirtti.

Karadağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldiKaradağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldi

11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

