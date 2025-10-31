ABD'den Türkiye'deki vize randevularına ilişkin düzenleme

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'deki ABD vize randevu bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Büyükelçi Barrack, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki vize randevularını önemli ölçüde iyileştirip kısaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın boş tenceresi Meclis'te!

"ANKARA'DA DAHA ERKEN BİR RANDEVUYA GEÇEBİLİRSİNİZ"

Barrack, bu düzenlemeler yapılırken ABD'nin sağlam güvenlik ve tarama standartlarını da sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, mülakat tarihi aylar sonraya verilen başvuru sahiplerine yönelik bir davette bulunularak, "Mülakatınızın tarihi aylar sonraysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin bu kararı, dünya çapında vize başvurularının girildiği Küresel Vize Görüşme Bekleme Süreleri listesinin güncellenmesinin ardından geldi. Bu gelişmeyle birlikte, gelecek günlerde Türkiye'deki vize trafiğinin önemli ölçüde hızlanması bekleniyor.