Vatandaşın boş tenceresi Meclis'te!

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yurttaşın yoksulluğuna yanında getirdiği boş tencere ile dikkat çekti.

Akay, "Bu ses artık pazardan eli boş dönen milyonlarca annenin sesi. Bugün milyonlarca hanede bu tencere maalesef boş" dedi.

"BU TENCEREDE YEMEK YOK TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ BU"

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerine başlayan görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

Görüşmeler sürerken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyona getirdiği boş tencere ile yurttaşın içinde bulunduğu yoksulluğa dikkat çekti.

"Şimdi burada bir tencere var; bu tencerede yemek yok. Türkiye’nin gerçeği bu" diyen CHP’li Akay, "Bu ses artık pazardan eli boş dönen milyonlarca annenin sesi. Bugün milyonlarca hanede bu tencere maalesef boş. Bugün burada bütçeyi tartışıyoruz ama dışarıda insanlar hayatı değil, açlığı nasıl yöneteceğini planlamaya çalışıyor" diye konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay

Bütçenin yurttaşın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Akay, "Bütçedeki rakamlar elbette çok önemli ama bütçenin içeriği daha önemli. Halk, bu bütçeden kendisine de kaynak aktarılmasını bekliyor" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emekli, işçi, asgari ücretli, çiftçi, esnaf, KOBİ bu bütçeden kendisine yeterli kaynak aktarılmadığını düşünüyor ve biz de buna katılıyoruz. Kaynakların daha verimli kullanılması gerekir. Şimdi bütçe büyüklüğü 18,9 trilyon; gelir olarak da 16,2 trilyon. Yani şimdiden 2,7 trilyonluk bir açık var. Bütçe açığının kamu giderlerine oranı yüzde 14,5 civarında ama kamu gelirlerine oranladığımızda yüzde 17 civarında. Geçen yıla göre büyümüş, açık artarak devam etmiş."

"BÜTÇE DİSİPLİNİ SAĞLANAMIYOR"

Geçen yıl 1 trilyon 931 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının revize edilerek 2 trilyon 208 milyar liraya çıkarılmasına dikkat çeken CHP Karabük Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti: