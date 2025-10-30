TBMM'de tansiyon yükseldi! Ağbaba: O lafı sana yediririm ahlaksız adam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu tekliflerinin geneli üzerine görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda geçen hafta sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularına da cevap verecek.

CHP adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve mevcut ekonomik tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, Türkiye’nin uluslararası endekslerdeki sıralamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"TEK ADAM REJİMİ ORGANİZE SUÇ ENDEKSİNDE 14'ÜNCÜ SIRAYA GETİRDİ"

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sizin deyiminizde bizim tek adamlık rejim dediğimiz sisteme baktığımız zaman 23 yılda geldiğimiz nokta şu; yoksulluk endeksine dünyada beşinci sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 159 sıradayız. Hukukun üstünlüğünde 139 ülke içerisinde 117 sırada. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke içerisinde 46. sırada. Organize suç endeksinde 193 ülke arasında 14. sıradayız. Sefalet endeksinde bizim üzerimizde Sudan var, Arjantin var, Suriye var, Yemen var.”

"OPERASYON YAPILDI Kİ MİLLET SUSSUN"

Ağbaba, yargıdaki eksiklerin toplumun tüm kesimlerini baskı altına almak için kullanıldığını savundu. Basın ve sanat dünyasına yönelik baskıları örnek gösteren Ağbaba “Fatih Altaylı cezaevinde şu an. Merdan Yanardağ, Fatih Altaylı üzerinden basına mesaj veriyorsunuz. Birçok sanatçının menajerliğini yapan Ayşe Barım'ı tutukladınız ki sanat dünyasının sesi çıkmasın. Tanınmış sanatçılara uyuşturucu operasyonu yapıldı ki millet sussun” dedi.

"ÇOCUKLARA YEMEK VERMİYORSUNUZ"

Konuşmasında sosyal yardımlara ve çocuk yoksulluğuna da değinen Ağbaba, “Yaklaşık beş milyon aile derin yoksullukla karşı karşıya. Çocuklara yapılan yardımlar sadece gıda harcamalarına yetebiliyor. Maalesef çocuklar beslenemiyor. Çocuklar beslenirse giyinemiyor. Çocukların besleme çantası yok, yemek vermiyorsunuz” diyerek hükûmeti eleştirdi.

2025-2026 bütçesinde “emekçi” kelimesinin hiç, “esnaf” kelimesinin ise yalnızca üç kez geçtiğine dikkat çeken Ağbaba, “Hükümet vatandaşın değil, kendi propagandasının derdinde. Rakamlar büyüyor, umut küçülüyor” ifadelerini kullandı.

OECD ülkeleriyle vergi karşılaştırması yapan Ağbaba, toplam vergi gelirlerinin GSYH’ye oranının Danimarka’da yüzde 41, Finlandiya’da yüzde 43, OECD ortalamasında yüzde 34 olduğunu belirterek Türkiye’de bu oranın yalnızca yüzde 20’de kaldığını vurguladı. Ağbaba "Bunun anlamı ne? Çok kazanandan çok vergi almıyorsun demek" dedi.

SGK BAŞKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİNE İSYAN ETTİ

Ağbaba, SGK Başkanı Raci Kaya’nın emeklilik sistemiyle ilgili sözlerine de tepki gösterdi:

“SGK Başkanı ‘emekliler geç ölüyor’ diyor. ‘Emekliler uzun yaşadığı için batıyoruz’ dedi. Emekliler kadar başınıza taş düşsün.”

Bu sözler üzerine AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, açıklamanın çarpıtıldığını iddia etti. Ağbaba ise yanıt vererek “Açıp tutanaklara bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte” dedi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Kurt, Ağbaba’ya yönelik “Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın. Okuduğunu anlamıyorsun” ifadelerini kullandı. Ağbaba ise şöyle karşılık verdi:

"SANA O LAFI YEDİRİRİM"

“Ne konuştuğunu bil, sana çok ağır cevap veririm. O ‘cahil’ lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma, cahil sensin utanmaz, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma.”

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışma sırasında milletvekillerini saygılı olmaları konusunda uyardı.