Karadağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldi

Karadağ, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararını 10-15 güne kadar iptal edebilir.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

karadag-disisleri-bakani-ervin-ibrahimovic.jpg

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum" dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

Türklere saldırının ardından Karadağ Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldiTürklere saldırının ardından Karadağ Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi

TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Karadağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakasıKaradağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakası

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

