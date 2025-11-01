Türklere saldırının ardından Karadağ Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi

Türklere saldırının ardından Karadağ Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi
Yayınlanma:
Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıların ardından Dışişleri Bakanı İbrahimovic, İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile burada bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

ekran-alintisi.jpg
Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü (31.10.2025)

Fidan görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Karadağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakasıKaradağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakası

NE OLMUŞTU?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

Kaynak:AA

