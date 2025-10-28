Karadağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakası

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da bir Karadağlının bıçaklanması, ülkede büyük infiale yol açtı. Yaklaşık 10 bin Türk’ün yaşadığı 600 bin nüfuslu ülkede sokaklar karıştı, Türk karşıtı gösteriler düzenlendi. Olayların ardından Karadağ hükümeti, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı.

SOKAKLARDA “TÜRKLERE ÖLÜM” SLOGANLARI

Zabjelo mahallesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki M.J. isimli bir Karadağ vatandaşı, iki Türk tarafından bıçaklandı. Yaralama olayının ardından polis geniş çaplı operasyon başlattı. Yerel basın, özellikle Zabjelo’da “adeta kuşatma hali” yaşandığını bildirdi.

Serbestiyet'te yer alan habere göre sosyal medyada kısa sürede Türk karşıtı videolar yayılmaya başladı. Kalabalık gruplar, Türklerin işlettiği dükkanların önünde toplanarak “Türklere ölüm” sloganları attı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, hem olayın failleri hem de “suç bağlantısı tespit edilen” 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bu kişilerin büyük bölümünün sınır dışı edileceği açıklandı.

TÜRKLERE UYARI ANONSLARI

Karadağ makamları, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına “güvenlikleri için evlerinden çıkmamaları” çağrısında bulundu. Yaklaşık 10 bin Türk’ün yasal oturumla, bir o kadarının ise kayıtsız ya da kaçak şekilde yaşadığı Karadağ’da, olaylar toplumda ciddi bir kutuplaşma yarattı.

HÜKÜMETTEN SERT KARAR

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, gece yaptığı açıklamada Türkiye ile yürürlükte olan vizesiz seyahat anlaşmasının askıya alındığını duyurdu:

“Yarın acil prosedürle Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına yönelik kararı alıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatacağız. İyi işbirliği ve müttefiklik ruhu içinde, iki ülkenin çıkarına en uygun modeli bulmayı amaçlıyoruz.”

Resmi açıklamada kararın “geçici” olduğu vurgulansa da, Karadağ medyası polis birimlerinin ülkedeki tüm Türk vatandaşlarını denetim altına almaya başladığını, oturum ve çalışma izinlerinde en ufak ihlalin iptal sebebi sayılacağını yazdı.

YENİ YASA GELİYOR

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Šaranović, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak yeni Yabancılar Yasası’nın çok daha kısıtlayıcı olacağını belirtti. Yeni düzenleme, yabancıların ülkede oturum almasını zorlaştırırken, bugüne kadar en yaygın yöntem olan “kağıt üzerinde şirket kurarak oturum izni alma” uygulamasına da sınır getirecek.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, yaşanan gerginliğin ardında Türkiye’nin Kosova’ya yaptığı askeri yardımların bulunduğunu öne sürdü.

Kendi ülkesinde aylardır yoğun gençlik protestolarıyla karşı karşıya kalan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak Kosova’nın binlerce Türk malı İHA ve SİHA sahibi olduğunu belirtmiş ve Türkiye’yi Balkanlar’da Osmanlı dönemindeki gibi 'emperyal amaçlar' beslemekle suçlamıştı.

Bilindiği gibi Karadağ ve Sırbistan ilişkilerinin iyi olmasının yanı sıra, iki ülkenin halkı da tarihsel olarak ortak ve Karadağ’ın özellikle olayların merkezi Başkent Podgorica gibi kuzey yerleşimlerinde Sırp nüfus çoğunlukta. Sosyal medyada yayılan Türk karşıtı videolarda da konuşanların Sırp olduğu ve Sırpça konuşmaları dikkat da çeken detaylar arasında yer alıyor.