Venezuela gerilimi daha da tırmanıyor: ABD petrol tankerine el koydu!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir toplantının başında basın mensuplarına önemli bir açıklama yaptı. Trump, Venezuela açıklarında büyük bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.

TRUMP: "EL KOYDUĞUMUZ EN BÜYÜK TANKER"

Açıklamasında "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk" diyen Trump, "Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker" ifadelerini kullandı. Başkan, olayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

VENEZUELA'YA EKONOMİK BASKI SÖZÜ

Bu hamle, Trump'ın daha önce Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik yaptırımları ve baskıyı artıracakları yönündeki açıklamalarının ardından geldi. El konulan tankerin hangi ülkeye ait olduğu veya yükünün nereye götürüldüğü konusunda resmi bir bilgi henüz verilmedi.

TANKERLERİN ÇOĞU ÇİN'E PETROL TAŞIYOR

Uluslararası gözlemciler, Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin büyük çoğunluğunun, ülkenin en büyük petrol alıcısı olan Çin'e sevkıyat yaptığını belirtiyor. ABD'nin bu harekatının, Venezuela'nın petrol ihracatını hedef alan daha geniş bir yaptırım stratejisinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.