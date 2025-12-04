ABD Venezuela'ya giriyor! Trump resmen duyurdu: Karadan saldırılara başlayacağız

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucu trafiğine yönelik olduğu iddia edilen operasyonları artıracaklarını belirterek, "Yakında karadan saldırılara da başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısının ardından gazetecilerin Venezuela ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucu miktarında kendi başkanlığı döneminde büyük bir düşüş olduğunu iddia etti ve Venezuela’ya karadan saldıracaklarını açıkladı.

"YAKINDA KARADAN DA BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere yönelik saldırılara atıfta bulunarak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" ifadesini kullandı.

“UYUŞTURUCU GÖNDERİYOR, İNSAN GÖNDERİYOR”

"Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

"Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor."

ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacakABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak

“TEKNELERİN VURULMASI KARARINI DESTEKLİYORUM”

Toplantıda, Amerikan kamuoyunda tartışılan bir başka konuya da değinildi. Trump, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusuna, "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur" şeklinde yanıt verdi.

Maduro ABD’nin talebini kabul etti!Maduro ABD’nin talebini kabul etti!

UYUŞTURUCUDA YÜZDE 91 AZALMA İDDİASI

Trump, Venezuela'dan ABD'ye ulaşan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu öne sürdü ve bunu kendi politikalarının bir başarısı olarak gösterdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

