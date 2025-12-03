Maduro ABD’nin talebini kabul etti!

Maduro ABD’nin talebini kabul etti!
Yayınlanma:
Venezuela, ABD'nin talebi üzerine Devlet Başkanı Maduro'nun verdiği talimatla Arizona'dan ülkeye geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı. Uçuşlar çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığı, ABD hükümetinin talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurdu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara izin verilecek.

ABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün imasıABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün iması

UÇUŞLAR HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Venezuela hükümeti, ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Trump Venezuela lideriyle ne görüştü? 'Maduro iktidarı bırakmayı kabul etti ama şartla...’Trump Venezuela lideriyle ne görüştü? 'Maduro iktidarı bırakmayı kabul etti ama şartla...’

DAHA ÖNCE ASKIYA ALINMIŞTI

Venezuela, 29 Kasım'da ABD'nin tek taraflı olarak bu uçuşları askıya aldığını açıklamıştı. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını ilan etmiş, Venezuela da bu kararı "egemenlik ihlali" olarak nitelendirerek Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayette bulunmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

