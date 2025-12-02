Trump Venezuela lideriyle ne görüştü? 'Maduro iktidarı bırakmayı kabul etti ama şartla...’

Trump Venezuela lideriyle ne görüştü? 'Maduro iktidarı bırakmayı kabul etti ama şartla...’
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolás Maduro'yla yaptığı telefon görüşmesinde iktidarı derhal bırakması için ültimatom verdiği, ancak Maduro'nun iktidarı bırakmak için orduyu elinde tutma şartı sunduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolás Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine iktidarı derhal bırakması için ültimatom verdiği iddia edildi. Miami Herald gazetesinin haberine göre, 21 Kasım'da gerçekleşen görüşmede Trump, Maduro'ya "Kendini ve en yakınlarını kurtarabilirsin, ama ülkeyi hemen terk etmelisin" dedi ve Maduro ile eşi ve oğlu için güvenli geçiş teklif etti.

ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacakABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak

MADURO ORDUYU TUTMAK İSTEDİ

Ancak Maduro'nun bu teklifi reddettiği ve karşılık olarak küresel yargı dokunulmazlığı, ordunun kontrolünü bırakmadan iktidarı devretme gibi bir dizi koşul öne sürdüğü belirtildi.

Gazeteye göre görüşme, Brezilya, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

‘KÖLELERİN BARIŞINI İSTEMİYORUZ’

Pazartesi günü Karakas'ta düzenlenen bir mitingde konuşan Maduro, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış! Kölelerin barışını ya da kolonilerin barışını istemiyoruz!" ifadelerini kullandı. Maduro'nun, Trump'ın Venezuela hava sahasını kapattığını açıklamasının ardından ikinci bir görüşme talebine yanıt alamadığı öne sürüldü.

ABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün imasıABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün iması

ASKERİ TEHDİT "BLÖF" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haberde, Venezuela üst düzey yetkilileriyle teması olan bir kaynağın, "Maduro ve çoğu yandaşı, ABD'nin askeri tehditlerini blöf olarak görüyor" dediği aktarıldı. Maduro'nun 2013'ten bu yana bir dizi krizden sağ çıktığı da hatırlatıldı.

Wall Street Journal gazetesi ise bir başyazısında, Trump'ın Maduro'yu görevden almaktan çekinmesi halinde ABD'nin güvenilirliğini kaybedeceğini savundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Dünya
151 kişi ölmüştü: Hong Kong'daki yangın faciasına 'cinayet' tutuklamaları
151 kişi ölmüştü: Hong Kong'daki yangın faciasına 'cinayet' tutuklamaları
Trump ve Selman görüşmüştü: Dev silah anlaşmasına onay
Trump ve Selman görüşmüştü: Dev silah anlaşmasına onay