Trump Venezuela lideriyle ne görüştü? 'Maduro iktidarı bırakmayı kabul etti ama şartla...’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolás Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine iktidarı derhal bırakması için ültimatom verdiği iddia edildi. Miami Herald gazetesinin haberine göre, 21 Kasım'da gerçekleşen görüşmede Trump, Maduro'ya "Kendini ve en yakınlarını kurtarabilirsin, ama ülkeyi hemen terk etmelisin" dedi ve Maduro ile eşi ve oğlu için güvenli geçiş teklif etti.

ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak

MADURO ORDUYU TUTMAK İSTEDİ

Ancak Maduro'nun bu teklifi reddettiği ve karşılık olarak küresel yargı dokunulmazlığı, ordunun kontrolünü bırakmadan iktidarı devretme gibi bir dizi koşul öne sürdüğü belirtildi.

Gazeteye göre görüşme, Brezilya, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

‘KÖLELERİN BARIŞINI İSTEMİYORUZ’

Pazartesi günü Karakas'ta düzenlenen bir mitingde konuşan Maduro, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış! Kölelerin barışını ya da kolonilerin barışını istemiyoruz!" ifadelerini kullandı. Maduro'nun, Trump'ın Venezuela hava sahasını kapattığını açıklamasının ardından ikinci bir görüşme talebine yanıt alamadığı öne sürüldü.

ABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün iması

ASKERİ TEHDİT "BLÖF" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haberde, Venezuela üst düzey yetkilileriyle teması olan bir kaynağın, "Maduro ve çoğu yandaşı, ABD'nin askeri tehditlerini blöf olarak görüyor" dediği aktarıldı. Maduro'nun 2013'ten bu yana bir dizi krizden sağ çıktığı da hatırlatıldı.

Wall Street Journal gazetesi ise bir başyazısında, Trump'ın Maduro'yu görevden almaktan çekinmesi halinde ABD'nin güvenilirliğini kaybedeceğini savundu.