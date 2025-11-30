ABD'li senatörden Maduro'ya Türkiye göndermeli sürgün iması

Washington Post’un, Maduro’nun Türkiye’ye sürgün edilebileceğine dair haberini gündemine alan Senatör Graham, X üzerinden imalı bir mesaj paylaştı. Maduro yönetimini sert sözlerle eleştiren Graham, "On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika'yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor. Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

GRAHAM’DAN AĞIR SUÇLAMALAR: NARKOTERÖRİST DEVLET VE HİZBULLAH İTTİFAKI

Daha önce de ölüm tehditleri savurduğu belirtilen Graham, mesajında Venezuela yönetimini "uyuşturucu halifeliği" olarak nitelendirdi. Başkan Trump’ın Venezuela ile mücadele kararını takdir ettiğini belirten Graham şu ifadeleri kullandı:

"On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika'yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor, Hizbullah gibi uluslararası terör örgütleriyle ittifaklar kuruyor. O, ABD mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan ve terör rejimiyle Venezuela'yı kontrol altında tutan gayrimeşru bir lider."

ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak

Graham, Trump’ın müdahalesinin sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtaracağını ve Venezuela halkına yeni bir yaşam şansı vereceğini savundu.

TRUMP YÖNETİMİ ASKERİ SEÇENEĞİ MASADA TUTUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro yönetimini terör listesine dahil ederek baskı politikasını sertleştirdi. Venezuela’dan ABD’ye gelen uyuşturucunun her yıl yüz binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığını ve bunun "stratejik bir ulusal güvenlik sorunu" olduğunu savunan Trump, ülkeye yönelik kara saldırısı düzenlemeyi dahi düşündüğünü açıkça dile getirdi. Trump ayrıca Venezuela hava sahasının kullanılmaması ve kapatılması gerektiğini belirtti.

MADURO'DAN HAVA KUVVETLERİNE "TETİKTE OLUN" EMRİ

Washington’dan gelen tehditlere karşı geri adım atmayan Maduro yönetimi ise her türlü saldırganlığa misliyle karşılık vereceğini vurguladı. Olası bir askeri müdahale ihtimalini değerlendiren Nicolas Maduro, Venezuela Hava Kuvvetleri'ne "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdi.

Maduro Trump'a meydan okudu: Biz yenilmeziz

"TÜRKİYE MADURO İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Graham’ın açıklamalarının temelini oluşturan iddia ise ABD basınında yer alan senaryolara dayanıyor. Maduro’nun olası bir sürgün durumunda Türkiye’yi güvenli bir liman olarak görebileceği öne sürülmüştü. ABD yönetiminden bir yetkilinin, "Türkiye Maduro için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın Trump ile iyi ilişkileri var. Bu senaryolar düşünülüyor ve üzerinde çalışılıyor" şeklindeki ifadeleri basına yansımıştı.