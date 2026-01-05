SDG/YPG’den entegrasyon iddialarına yalanlama

SDG/YPG’den entegrasyon iddialarına yalanlama
Yayınlanma:
SDG/YPG Medya Merkezi Direktörü Ferhad Şami, askeri entegrasyon görüşmeleri hakkında dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ayrıntıların yakında resmi olarak açıklanacağını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) Medya Merkezi Direktörü Ferhad Şami, örgüt liderleri ile HTŞ liderliğindeki Suriye geçiş hükümeti yetkilileri arasında gerçekleşen bir toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Şami, toplantı dışında dolaşan hiçbir bilginin gerçek görüşmeleri yansıtmadığını teyit etti. Anlaşmanın detaylarına ilişkin yapılan haberleri yalanladı.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Ferhad Şami, "Güçlerimiz, istişareler tamamlandığında ayrıntılar ve sonuçların resmi olarak açıklanacağını ve şu anda bu çerçeve dışında dolaşan bilgilerin toplantının gidişatını yansıtmadığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜŞMELER PROFESYONELCE YÜRÜYOR’

Shami, görüşmelerin ilerleyişi hakkında, “Görüşmeler profesyonel ve sorumlu bir şekilde yürütülmekte olup, barış ve istikrarı ön plana çıkaran, dikkatle incelenmiş sonuçlar sağlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

