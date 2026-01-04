Son dakika | SDG ile Şam yönetimi yetkilileri bir araya geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.

8 maddelik 10 Mart mutabakatına uymadıkları gerekçe gösterilerek YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'ye bir süredir operasyon yapılacağı Ankara'da konuşulan konular arasındaydı.

MHP'den kritik SDG çıkışı: Süre doldu!MHP'den kritik SDG çıkışı: Süre doldu!

Bugün SDG tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin, Suriye ordusu ile entegrasyon sürecini ele almak için Şam'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldikleri ifade edildi.

Rudaw'da yer alan bilgilere göre SDG heyetinde Mazlum Abdi'nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo da yer alıyor.

Açıklamada, görüşmelere dair ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

MHP'DEN SÜRE DOLDU AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

SDG'nin Şam hükümeti ile imzaladığı 10 Mart mutabakatı ile hükümetin ordusuna entegre olması beklenirken zaman zaman tıkanan bu görüşmelerin ardından hem Türkiye'den hem de Suriye'den operasyon yapılabileceği açıklamaları gelmişti.

photoshopextension-image.png

TSK tarafından da yapılan açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur." açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ÖCALAN'DAN DA MESAJ GELMİŞTİ

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan, 30 Aralık tarihinde SDG'ye mesaj yollamış, "...Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Öcalan'dan SDG'ye 10 Mart Mutabakatı mesajıSon Dakika | Öcalan'dan SDG'ye 10 Mart Mutabakatı mesajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

