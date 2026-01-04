Son dakika | SDG ile Şam yönetimi yetkilileri bir araya geldi

8 maddelik 10 Mart mutabakatına uymadıkları gerekçe gösterilerek YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'ye bir süredir operasyon yapılacağı Ankara'da konuşulan konular arasındaydı.

MHP'den kritik SDG çıkışı: Süre doldu!

Bugün SDG tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin, Suriye ordusu ile entegrasyon sürecini ele almak için Şam'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldikleri ifade edildi.

Rudaw'da yer alan bilgilere göre SDG heyetinde Mazlum Abdi'nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo da yer alıyor.

Açıklamada, görüşmelere dair ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

MHP'DEN SÜRE DOLDU AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

SDG'nin Şam hükümeti ile imzaladığı 10 Mart mutabakatı ile hükümetin ordusuna entegre olması beklenirken zaman zaman tıkanan bu görüşmelerin ardından hem Türkiye'den hem de Suriye'den operasyon yapılabileceği açıklamaları gelmişti.

TSK tarafından da yapılan açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur." açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ÖCALAN'DAN DA MESAJ GELMİŞTİ

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan, 30 Aralık tarihinde SDG'ye mesaj yollamış, "...Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

