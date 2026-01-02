SDG'den Şam ile uzlaşmaya yeşil ışık! Tarih vererek açıkladı

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri entegrasyon konusundaki görüşmeler devam ediyor. “10 Mart Anlaşması”nı müzakere eden heyetin sözcüsü Yaser Süleyman, Şam yönetimine yakın Syria TV’ye açıklamalarda bulundu.

Süleyman, 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci ve Suriye’nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Son Dakika | Bahçeli'den çok sert SDG mesajı

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Süleyman, “10 Mart anlaşmasının şartlarının kısa süre içinde uygulanmasını öngörüyoruz. Suriye, çeşitli oluşumları bünyesinde barındıran tek bir orduyu kabul edebilir. Savunma Bakanlığı’nda birçok subayın görev alması mümkündür; bu durum ancak karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla gerçekleşebilir” dedi.

YERALTI KAYNAKLARINDA DA ANLAŞMAYA VARILDI

Yeraltı kaynaklarına dair de açıklamalarda bulunan Süleyman, petrol ve diğer doğal kaynakların Suriye devlet kurumları çerçevesinde tüm Suriyelilerin kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca, çıkarılan petrol gelirlerinin bir kısmının üretildiği bölgelere aktarılacağını da ifade etti.