SDG'den Şam ile uzlaşmaya yeşil ışık! Tarih vererek açıkladı

Yayınlanma:
Şam ile görüşmeleri yürüten heyetin sözcüsü Yaser el-Sulaiman, Suriye TV’ye yaptığı açıklamada, 10 Mart Anlaşması’nın önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri entegrasyon konusundaki görüşmeler devam ediyor. “10 Mart Anlaşması”nı müzakere eden heyetin sözcüsü Yaser Süleyman, Şam yönetimine yakın Syria TV’ye açıklamalarda bulundu.

Süleyman, 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci ve Suriye’nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Süleyman, “10 Mart anlaşmasının şartlarının kısa süre içinde uygulanmasını öngörüyoruz. Suriye, çeşitli oluşumları bünyesinde barındıran tek bir orduyu kabul edebilir. Savunma Bakanlığı’nda birçok subayın görev alması mümkündür; bu durum ancak karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla gerçekleşebilir” dedi.

YERALTI KAYNAKLARINDA DA ANLAŞMAYA VARILDI

Yeraltı kaynaklarına dair de açıklamalarda bulunan Süleyman, petrol ve diğer doğal kaynakların Suriye devlet kurumları çerçevesinde tüm Suriyelilerin kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca, çıkarılan petrol gelirlerinin bir kısmının üretildiği bölgelere aktarılacağını da ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

