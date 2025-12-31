Son Dakika | Bahçeli'den çok sert SDG mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında 2025’in “nice zorluk ve ağır sınamaların yaşandığı” bir dönem olduğunu belirterek, “sistematik bir plan dahilinde tedavüle sokulan karanlık hesap ve heveslerin” devrede olduğunu söyledi.

Bölgesel ve küresel krizlerin insanlığın ortak değerlerini aşındırdığını vurgulayan Bahçeli, “Dünya’nın nevzuhur ve nevrotik bir Ortaçağ mantığının çekim alanına kapıldığını” ifade etti.

İsrail’i “savaş ve soykırım suçlusu” olduğunun altını çizen Bahçeli, “Siyonist terör zihniyetinin sarıldığı Emperyalizmin kundağında daha da azgınlaşması sadece Ortadoğu için değil dünyanın tamamı için ileri bir tehdittir” dedi. Somali üzerindeki planlara dikkat çeken Bahçeli, “Türkiye olarak her zaman bu dost ve kardeş ülkenin destekçisi olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

SDG'YE ÇOK SERT MESAJ

Bahçeli, Suriye'de Şam yönetimi ile birleşmeyen SDG'ye çok sert sözlerle yüklendi:

"....Bu kapsamda özellikle Suriye’de belirsizliğin koyu sisinin dağıtılarak iç uyum, barış ve istikrarın kökleşmesi hayat memat konusudur.

SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Aksi halde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır"

Bahçeli, 2025’in en önemli gelişmesinin İmralı Süreci hedefinin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti:

"2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut, sözde, ayakları yere basmayan düşünce israfı yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir." "Terörsüz Türkiye” seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan muhasım ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması dikkatle takip edilmeli ve milli güvenliğimizin bütün koruma kalkanlarıyla mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Adı, kaynağı, gayesi, ürediği veya üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır."

LİBYA UÇAĞI VE DÜŞEN İHALAR

Bahçeli, son dönemdeki insansız hava aracı vakaları ve Libya’daki uçak kazasına dikkat çekerek, Türkiye’nin örtülü operasyonlara karşı teyakkuzda olması gerektiğini söyledi:

"Balıkesir, Çankırı ve Kocaali’nde düşen/düşürülen insansız hava araçları, Libya Genelkurmay Başkanı’nı ve Libya heyetini taşıyan özel jetin düşüşü akıllara çok soru getirmektedir. “Terörsüz Türkiye” menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir. Bu itibarla milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir."

Uyuşturucu, fuhuş ve bahis çetelerine yönelik son dönemdeki operasyonlara dikkat çekip şunları ifade etti:

"Türk milletinin hassasiyetlerini kaşıyan, hukukun özü ve amacı olan adalet duygusunu tartışmaya açan, ahlaki ve manevi değerleri yıpratıp yıkıma uğratan gündemdeki soru ve sorunların 2026 yılında köklü çözüme kavuşturulması elzem ve ertelenemez bir hedef olmalıdır.

Türkiye bahis çetelerinin, şike kumpasına bel bağlayan alçakların, ünlüsüyle ünsüzüyle uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının altında kıvranacak, buna tahammül edecek, göz yumacak, duyarsız kalacak bir ülke değildir.

Temiz insan, temiz toplum, temiz gelecek, temiz hayat milletimiz için var oluş meselesidir. Eskilerin ifadesiyle, eshab-ı namus timsallerinin, yani namuslu insanların sesinin çıkamadığı, bunun yerine devrik, bitik ve yitik bir hayatın şımarık, medyatik, sonradan görme tiplerinin anıldığı ve öne çıkarıldığı bir ülke ve toplum düzeni şüphesiz sağlıklı değildir."

Bahçeli'nin mesajı da tam olarak şöyle: