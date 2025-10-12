3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü
Mısır basınında yer alan haberlere göre; Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Şarm El Şeyh kentine doğru yolan çıkan 3 Katarlı diplomat meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Şarm El Şeyh kentine 50 kilometre uzaklıktaki El-Tor yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
3 DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içindeki 3 Katarlı diplomatın hayatını kaybettiği belirtldi.
Kazada yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.