3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü
Son dakika haberi... Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yapıldığı Mısır'a giden 3 Katarlı diplomatın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Şarm El Şeyh kentine doğru yolan çıkan 3 Katarlı diplomat meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Şarm El Şeyh kentine 50 kilometre uzaklıktaki El-Tor yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

3 DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içindeki 3 Katarlı diplomatın hayatını kaybettiği belirtldi.

Kazada yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

