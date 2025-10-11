Hamas'tan kritik 'barış anlaşması' kararı

Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) iddiasına göre Gazze'de yaklaşık 70 bin sivilin katledilmesinin ardından Hamas ile İsrail arasında sağlanan barış anlaşamasına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

Gazze'deki soykırımda 67 bin 682 kişi öldürüldü

AFP, Hamas'ın barış anlaşması imza törenine katılmama kararı aldığını duyurdu. Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, AFP'ye verdiği röportajda, militan grubun Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını bildirdi.

KATAR VE MISIR ARABULUCULUĞU VURGUSU

“Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız” diyen Badran, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmeleri sırasında “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” sözlerine ekledi.