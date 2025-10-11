Hamas'tan kritik 'barış anlaşması' kararı

Hamas'tan kritik 'barış anlaşması' kararı
Yayınlanma:
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği katliamın ikinci yılında barış anlaşması imzalanacak. Edinilen bir son dakika gelişmesine göre Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak.

Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) iddiasına göre Gazze'de yaklaşık 70 bin sivilin katledilmesinin ardından Hamas ile İsrail arasında sağlanan barış anlaşamasına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

Gazze'deki soykırımda 67 bin 682 kişi öldürüldüGazze'deki soykırımda 67 bin 682 kişi öldürüldü

AFP, Hamas'ın barış anlaşması imza törenine katılmama kararı aldığını duyurdu. Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, AFP'ye verdiği röportajda, militan grubun Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını bildirdi.

Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğimSon Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim

gazze-seridi.jpg

KATAR VE MISIR ARABULUCULUĞU VURGUSU

“Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız” diyen Badran, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmeleri sırasında “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Dünya
Özgür Özel Mansur Yavaş'la ilgili detaya dikkat çekti: Aslında her şeyin ispatı
Özgür Özel Mansur Yavaş'la ilgili detaya dikkat çekti
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı