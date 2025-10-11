Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim

Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim
Yayınlanma:
Son dakika... Memleketi Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan:

Türkiye, Türkiye’den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılmayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Gençler unutmayın su yatağında akar.

Yaşadığımız her hadise bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi.

Bölgedeki diğer Müslüman ülkelerde görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı.

Şunun altını tekrar önemle çiziyorum. Şahsınızda Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum.

Kim ne derse desin. Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.

Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Siyaset
İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi
İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi
Öcalan sloganı krizi büyüyor! AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi
AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi