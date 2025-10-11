Öcalan sloganı krizi derinleşiyor! AKP'den DEM Parti'ye peş peşe çok sert tepkiler

DEM Parti'nin son grup toplantısında Diyarbakır'dan Ankara'ya 'Umut Hakkı' için yürüyerek gelenler Meclis'te 'Yaşasın Başkan Apo" sloganları attı. Slogan kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olurken DEM ve AKP arasında da kriz çıktı.

Meclis'teki tartışmalı sloganlara AKP'den tepkiler peş peşe geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan dün yaptığı açıklamada, Turan, "Hiç mi işlerinin bir akıllı adam yok? Sağ duyulu, soğuk akıllı bir adam yok. "Ya bu yaptığınız yanlıştır siz ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratır bilmiyorsunuz" demez mi?" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da Meclis'te PKK Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SLOGANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Terör örgütü lideri Öcalan lehine atılan sloganların kabul edilemez olduğunu söyleyen Zorlu, "Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.​​​​​​​

"HERKES SÖYLEMLERİNE DİKKAT ETMELİ"

Birlikte ilerleme sağlanması için söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, "Eğer bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak, herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Bir provokasyona da asla izin verilmemelidir.​​​​​​​ İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.