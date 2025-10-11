Öcalan sloganı krizi büyüyor! AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi

DEM Parti'nin son grup toplantısında Diyarbakır'dan Ankara'ya 'Umut Hakkı' için yürüyerek gelen kadınlar, 'Yaşasın Başkan Apo" sloganları attı.

Slogan büyük tepki görürken DEM ve AKP arasında da kriz yarattı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan slogan nedeniyle karşılıklı açıklamalar yaparken en sert tepki İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bir dizi program için gelen Turan, İmralı Süreci hakkında şu bilgileri verdi:

AKP ve DEM Parti arasında 'Öcalan sloganı' krizi

Turan ardından TBMM'deki atılan Öcalan sloganları hakkında konuştu. Turan, sloganların herkesi kahrettiğini belirterek 'iyi niyetli sürece' zarar verdiğini şöyle anlattı:

Turan konuşmasının devamında DEM Parti'ye çok sert sözlerle yüklendi. DEM Parti içerisinde 'hiç mi akıllı adam yok' diyen Turan, tüm hassas konularda dik duracaklarını belirtip şunları ifade etti:

"Hiç mi içlerinde bir akıllı adam yok? Sağ duyulu, soğuk akıllı bir adam yok. Ya bu yaptığınız yanlıştır. Siz ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratacağını bilmiyorsun demez mi?

Üç tane yanlış cahil adam var diyelim. Hiçbir şey bir akıl adam yok da bu yapılan bu ülkenin geleceğine, terörsüz Türkiye'yi iddiasına ihanettir demesin. O yüzden bir daha söylüyorum. Biz terörle ilgili mücadele başta olmak üzere tüm hassas konularımızda dik durmaya devam ediyoruz.

Tüm toplumun bu konudaki büyük kredisi var. Yeter ki kan akmasın diyor. Bakın aşağıımıza Suriye'de hala büyük sorunlar var. Az daha aşağı inin güneyimize Filistin'de hepimizin kan ağladığı bir tablo var. Çıkın kuzeyimize Rusya, Ukrayna savaş devam ediyor. Yani dünya bir ateş çemberi.

Ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, askeri sorunlar hat safhada. O yüzden 85 milyonun beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi kollamaya, korumaya herkesin hassas davranmaya mecburiyeti var, ihtiyacı var. O yüzden bir daha söylüyorum. Bakanlığımızın terörle ilgili mücadelesi başta tüm birimlerinde daha dikkatli olmaya devam edeceğiz. "